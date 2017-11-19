Двое жителей Воронежской области подожгли машину отказавшегося драться автолюбителя

Воронеж, 19 ноября. Полиция задержала жителя Воронежской области, который в отместку поджег машину оппонента.

По информации от пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, инцидент произошел в середине сентября в Рамонском районе. Автомобилист поссорился с двумя неизвестными мужчинами у местно клуба, чтобы не доводить дело до драки молодой человек сел в ВАЗ и попытался уехать, но машина заглохла. В этот момент он увидел приближающихся оппонентов и, покинув салон, отбежал в сторону. Агрессивные мужчины требовали продолжения разговора, один из которых позже поджег машину.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого, им оказался 22-летний житель Петропавловского района. Злоумышленник сознался в преступлении.