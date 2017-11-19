Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Огромная рождественская елка устроила настоящий хаос на дорогах Германии
Происшествия
Легковушка протаранила припаркованный на обочине внедорожник под Воронежем, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Легковушка протаранила припаркованный на обочине внедорожник под Воронежем, есть жертвы

    15:10  19 Ноября 2017
    52

    Легковушка протаранила припаркованный на обочине внедорожник под Воронежем, есть жертвы

    Воронеж, 19 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и ВАЗ случилось накануне вечером на трассе в Воронежской области.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 18 ноября, около десяти часов вечера на трассе в Лискинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ под управлением 54-ленего пассажира протаранил припаркованный на обочине внедорожник Volkswagen Touareg, принадлежащий 42-летнему местному жителю.

    Водитель отечественной легковушки и 68-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #воронеж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        Министр обороны Польши объяснил провокации КНДР «агрессивными планами» России

        14:06   19 Ноября 2017
        1516
        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        Госдума отреагировала на заявление Киева о передаче США «опыта борьбы с россиянами»

        11:47   19 Ноября 2017
        1040
        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        Курсантов университета ВВС Украины кормили червями и тараканами

        3:34   19 Ноября 2017
        2818
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        3255