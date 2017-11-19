Легковушка протаранила припаркованный на обочине внедорожник под Воронежем, есть жертвы

Воронеж, 19 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и ВАЗ случилось накануне вечером на трассе в Воронежской области.

Автомобильная авария произошла в субботу, 18 ноября, около десяти часов вечера на трассе в Лискинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ под управлением 54-ленего пассажира протаранил припаркованный на обочине внедорожник Volkswagen Touareg, принадлежащий 42-летнему местному жителю.

Водитель отечественной легковушки и 68-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.