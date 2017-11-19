Иномарка влетела в дерево в Воронежской области, есть жертвы

Воронеж, 19 ноября. Два человека скончались в дорожно-транспортном происшествии накануне ночью в Воронежской области.

Автомобильная авария случилась в воскресенье, 19 ноября, около 01:00 часов ночи по московскому времени, в Таловском районе на первом километре автодороги «Таловая — Бутурлиновка — п. 2-ой участок НИИ им. Докучаева», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. По предварительным данным известно, 27-летний водитель иномарки Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево.

Автомобилист и 22-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.