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Происшествия
Иномарка влетела в дерево в Воронежской области, есть жертвы
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    Иномарка влетела в дерево в Воронежской области, есть жертвы

    14:14  19 Ноября 2017
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    Иномарка влетела в дерево в Воронежской области, есть жертвы

    Воронеж, 19 ноября. Два человека скончались в дорожно-транспортном происшествии накануне ночью в Воронежской области.

    Автомобильная авария случилась в воскресенье, 19 ноября, около 01:00 часов ночи по московскому времени, в Таловском районе на первом километре автодороги «Таловая — Бутурлиновка — п. 2-ой участок НИИ им. Докучаева», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. По предварительным данным известно, 27-летний водитель иномарки Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево.

    Автомобилист и 22-летний пассажир получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #воронеж
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