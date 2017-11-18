Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Военные США откажутся выполнять «незаконный» приказ Трампа о ядерном ударе — генерал
Происшествия
Водитель Volvo насмерть сбил человека в Воронежской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель Volvo насмерть сбил человека в Воронежской области

    20:26  18 Ноября 2017
    35

    Водитель Volvo насмерть сбил человека в Воронежской области

    Воронеж, 18 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автомобиля Volvo произошло в Воронежской области поздно вечером в пятницу, 17 ноября. Есть погибший.

    Авария произошла на 686 километре трассы М-4 «ДОН». Водитель автомобиля — 54-летний житель Московской области — насмерть сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчине было 34 года, он жил в Павловске. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Отмечается, что за сутки было зарегистрировано 181 дорожно-транспортное происшествие, из них — 106 произошло в областном центре, в районах области — 57 и на федеральных дорогах — 18. В результате аварии погибло четыре человека, 15 получили травмы различной степени тяжести.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #воронеж #воронежская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        В Совфеде ответили США на заявление о «неуважении» РФ к жертвам химатак в Сирии

        14:57   18 Ноября 2017
        2014
        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        Новейший российский самолет А-100 совершил первый полет

        13:54   18 Ноября 2017
        3905
        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        Попытка США «прогнуть» российские СМИ: СЖР возмущен регистрацией партнера Sputnik иноагентом

        12:25   18 Ноября 2017
        1188
        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        Сирия: РФ наложила вето на проект резолюции Японии о продлении мандата СМР

        2:33   18 Ноября 2017
        1431