Водитель Volvo насмерть сбил человека в Воронежской области

Воронеж, 18 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автомобиля Volvo произошло в Воронежской области поздно вечером в пятницу, 17 ноября. Есть погибший.

Авария произошла на 686 километре трассы М-4 «ДОН». Водитель автомобиля — 54-летний житель Московской области — насмерть сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Мужчине было 34 года, он жил в Павловске. На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Отмечается, что за сутки было зарегистрировано 181 дорожно-транспортное происшествие, из них — 106 произошло в областном центре, в районах области — 57 и на федеральных дорогах — 18. В результате аварии погибло четыре человека, 15 получили травмы различной степени тяжести.