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Хоккейный клуб «Буран» уступил «Металлургу» в Воронеже
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    Хоккейный клуб «Буран» уступил «Металлургу» в Воронеже

    17:11  18 Ноября 2017
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    Хоккейный клуб «Буран» уступил «Металлургу» в Воронеже

    Воронеж, 18 ноября. Хоккейный клуб «Буран» уступил новокузнецкому «Металлургу» в Воронеже. Счет встречи 4:2.

    Открыли счет в матче хоккеисты воронежского клуба в конце первого периода, однако, такое хорошее начало не позволило закрепить результат. Сравнять счет «Металлургу» удалось лишь на девятой минуте второго периода, но и сразу же последовал ответ от хозяев. Счет по окончанию двух периодов был 2:1 в пользу «Бурана». В третьем периоде хоккеисты Новокузнецка активизировались и забросили в ворота «Бурана» три шайбы.

    «Первый период сыграли неплохо, были моменты, но второй и третий период команду было не узнать. Надо подумать, с чем это связано», — приводит пресс-служба хоккейного клуба «Буран» слова главного тренера Евгения Федорова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #хоккей #хк металлург #хк буран
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