Хоккейный клуб «Буран» уступил «Металлургу» в Воронеже

Воронеж, 18 ноября. Хоккейный клуб «Буран» уступил новокузнецкому «Металлургу» в Воронеже. Счет встречи 4:2.

Открыли счет в матче хоккеисты воронежского клуба в конце первого периода, однако, такое хорошее начало не позволило закрепить результат. Сравнять счет «Металлургу» удалось лишь на девятой минуте второго периода, но и сразу же последовал ответ от хозяев. Счет по окончанию двух периодов был 2:1 в пользу «Бурана». В третьем периоде хоккеисты Новокузнецка активизировались и забросили в ворота «Бурана» три шайбы.