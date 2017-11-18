Хоккейный клуб «Буран» уступил «Металлургу» в Воронеже
Воронеж, 18 ноября. Хоккейный клуб «Буран» уступил новокузнецкому «Металлургу» в Воронеже. Счет встречи 4:2.
Открыли счет в матче хоккеисты воронежского клуба в конце первого периода, однако, такое хорошее начало не позволило закрепить результат. Сравнять счет «Металлургу» удалось лишь на девятой минуте второго периода, но и сразу же последовал ответ от хозяев. Счет по окончанию двух периодов был 2:1 в пользу «Бурана». В третьем периоде хоккеисты Новокузнецка активизировались и забросили в ворота «Бурана» три шайбы.
«Первый период сыграли неплохо, были моменты, но второй и третий период команду было не узнать. Надо подумать, с чем это связано», — приводит пресс-служба хоккейного клуба «Буран» слова главного тренера Евгения Федорова.