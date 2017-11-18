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Легковушка сбила насмерть троих, включая ребенка, в Воронежской области
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    Легковушка сбила насмерть троих, включая ребенка, в Воронежской области

    12:21  18 Ноября 2017
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    Легковушка сбила насмерть троих, включая ребенка, в Воронежской области

    Воронеж, 18 ноября. Автомобиль съехал с трассы в пруд в Таловском районе Воронежской области, задавив насмерть три человека.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, при съезде автомобиля в пруд Придорожный возле населенного пункта Шалино пострадали четыре человека, трое из них погибли. Водитель машины госпитализирован.

    На данный момент на месте происшествия проводятся следственные действия. Спасатели уже подняли автомобиль из воды.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дети #дтп #авария
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