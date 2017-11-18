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Пенсионерка из Воронежа выиграла в лотерею рекордные 506 млн рублей
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    Пенсионерка из Воронежа выиграла в лотерею рекордные 506 млн рублей

    10:49  18 Ноября 2017
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    Пенсионерка из Воронежа выиграла в лотерею рекордные 506 млн рублей

    Воронеж, 18 ноября. Рекордные 506 млн рублей, которые были разыграны в лотерее «Русское лото», получила пенсионерка из Воронежа Наталья Власова.

    Жительница Воронежа приехала со своей дочерью в Москву за выигрышем. Она до сих пор не верит в случившееся. Она работала в страховой компании, дочь — магистр биологических наук — работает секретарем в суде за 11 тыс. рублей. Они привыкли довольствоваться малым, сообщает «НТВ».

    «Я мечтала детям помочь. <...> Мечта, надеюсь, сбудется, что помогу детям и внукам», — сообщает обладательница выигрыша Наталья Власова.

    Женщина планирует отремонтировать дом, который уже разваливается. Часть денег она отдаст на благотворительность.

    Напомним, что жительница Воронежской области выиграла в лотерею рекордную сумму — 506 млн рублей. Джек-пот был разыгран в 1204-м тираже «Русского лото». Лотерея проходила 5 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #лотерея #воронежская область #русское лото
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