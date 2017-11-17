Воронежский вуз лишили аккредитации по двум направлениям

Воронеж, 17 ноября. Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Первого лишен государственной аккредитации по двум направления.

Рособрнадзор лишил лицензии два направления: программу бакалавриата «Образование и педагогические науки» и программу специалитета и магистратуры «Экономика и управление». Лицензия дает право учебному заведению вести образовательную деятельность, также она подтверждает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзор.

Томский экономико-юридический институт лишился лицензии на право на ведение образовательной деятельности. Кроме этого отметим, что в октябре этого года прекращено действие лицензий у Международной академии оценки и консалтинга, Сочинского института экономики и информационных технологий и Института экономики бизнеса.