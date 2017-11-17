Воронежская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по развитию культуры

Воронеж, 17 ноября. Воронежская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры. Об этом стало известно на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Воронежская область заняла первое место в рейтинге информационной активности культурной жизни среди регионов, численность населения которых свыше двух миллионов человек, кроме этого регион принимал активное участие в реализации проекта «Единое информационное пространство с сфере культуры».

Руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухачева приняла участие в работе форума, она представила доклад о региональной практике продвижения книг и чтения, а также рассказала о международных мероприятиях, которые названы именами воронежских земляков — Самуила Маршака, Осипа Мандельштама, Андрея Платонова. Об этом сообщается на официальном портале органов власти Воронежской области.

Воронежская область получила диплом «За большую работу по поддержке и развитию чтения» в числе финалистов Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».