Губернатор Воронежской области предложил тиражировать хештег #хочувВоронеж

Воронеж, 17 ноября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в октябре этого года в Сочи, в четверг, 16 ноября. На встрече глава региона предложил тиражировать хештег #хочувВоронеж.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев сообщил, что хештег был придуман еще до фестиваля. Однако, сама идея хештега — интересная, глава региона отметил, хештег нужно тиражировать, чтобы любой человек захотел приехать в Воронеж.

Алексей Гордеев поделился с участниками фестиваля своей мечтой, он рассказал, что хотел бы сделать туристический маршрут — сплав по Дону на плотах.

«Совместно с бизнесом можно было бы организовать по пути следования маршрута соответствующую инфраструктуру, в том числе оборудовать стоянки и провести на всем пути wi-fi», — цитирует официальный портал Воронежской области Алексея Гордеева.

В конце встречи губернатор Воронежской области поздравил участников с предстоящим Международным днем студентов, а молодые люди подарили главе региона свитшот с хештегом #хочувВоронеж.