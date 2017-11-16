Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Драка двух удмуртских школьниц заинтересовала следователей
Общество
Лесопожарный центр в Воронеже получил новую технику на 50 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лесопожарный центр в Воронеже получил новую технику на 50 млн рублей

    20:30  16 Ноября 2017
    50

    Лесопожарный центр в Воронеже получил новую технику на 50 млн рублей

    Воронеж, 16 ноября. Власти Воронежской области выделили 50 миллионов рублей на закупку транспорта для Воронежского лесопожарного центра.

    Сегодня, 16 ноября, в Новоусманском лесничестве прошла церемония подведения итогов ежегодной экологической акции «Живи, лес!». Мероприятие объединило представителей региональных органов власти, областного лесопожарного центра, общественных организаций и сотрудников МЧС.

    Как сообщает пресс-служба правительства Воронежской области, в текущем году из бюджета региона выделили 50 миллионов рублей, которые были потрачены на приобретение 18 колесных тракторов, 28 автомобилей, 22 из которых — УАЗ с повышенной проходимостью.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        356
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        608
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        6482
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2859