Лесопожарный центр в Воронеже получил новую технику на 50 млн рублей

Воронеж, 16 ноября. Власти Воронежской области выделили 50 миллионов рублей на закупку транспорта для Воронежского лесопожарного центра.

Сегодня, 16 ноября, в Новоусманском лесничестве прошла церемония подведения итогов ежегодной экологической акции «Живи, лес!». Мероприятие объединило представителей региональных органов власти, областного лесопожарного центра, общественных организаций и сотрудников МЧС.

Как сообщает пресс-служба правительства Воронежской области, в текущем году из бюджета региона выделили 50 миллионов рублей, которые были потрачены на приобретение 18 колесных тракторов, 28 автомобилей, 22 из которых — УАЗ с повышенной проходимостью.