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Nissan вылетел на тротуар и сбил четырехлетнюю девочку в Воронеже
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    Nissan вылетел на тротуар и сбил четырехлетнюю девочку в Воронеже

    15:18  16 Ноября 2017
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    Nissan вылетел на тротуар и сбил четырехлетнюю девочку в Воронеже

    Воронеж, 16 ноября. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар, где допустил столкновение с четырехлетним ребенком.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 15 октября, около пяти часов вечера среду напротив дома № 146 на улице Шишкова. Автомобиль марки Nissan, за рулем которого находился 39-летний местный житель, двигался в сторону бульвара Победы. Водитель не справляется с управлением транспортным средством, и машина врезалась в бордюр, после чего вылетела на тротуар, где находилась четырехлетняя девочка.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили ребенка в медицинское учреждение, малышка не получила серьезных травм и после осмотра ее опустили домой. В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #воронеж
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