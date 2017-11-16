Nissan вылетел на тротуар и сбил четырехлетнюю девочку в Воронеже

Воронеж, 16 ноября. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на тротуар, где допустил столкновение с четырехлетним ребенком.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 15 октября, около пяти часов вечера среду напротив дома № 146 на улице Шишкова. Автомобиль марки Nissan, за рулем которого находился 39-летний местный житель, двигался в сторону бульвара Победы. Водитель не справляется с управлением транспортным средством, и машина врезалась в бордюр, после чего вылетела на тротуар, где находилась четырехлетняя девочка.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили ребенка в медицинское учреждение, малышка не получила серьезных травм и после осмотра ее опустили домой. В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.