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Общество
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Россия
Делегация из ФРГ прибудет с визитом в Воронеж
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    Делегация из ФРГ прибудет с визитом в Воронеж

    13:20  16 Ноября 2017
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    Делегация из ФРГ прибудет с визитом в Воронеж

    Воронеж, 16 ноября. Немецкая делегация федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн посетит Воронеж. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

    Совещание по вопросам подготовки визита делегации из Германии, куда войдут порядка 20 человек, прошло в среду, 15 ноября, под руководством губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, отмечает пресс-служба регионального правительства. Известно, что гости прибудут 21 ноября.

    Планируется, что в рамках визита будут проведены переговоры об установлении сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре. Кроме этого, гости посетят промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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