Делегация из ФРГ прибудет с визитом в Воронеж

Воронеж, 16 ноября. Немецкая делегация федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн посетит Воронеж. Об этом сообщили в пресс-центре областного правительства.

Совещание по вопросам подготовки визита делегации из Германии, куда войдут порядка 20 человек, прошло в среду, 15 ноября, под руководством губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, отмечает пресс-служба регионального правительства. Известно, что гости прибудут 21 ноября.

Планируется, что в рамках визита будут проведены переговоры об установлении сотрудничества в сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре. Кроме этого, гости посетят промышленные и сельскохозяйственные предприятия.