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Футбольные стадионы в Воронеже подготовят к ЧМ-2018 в конце ноября
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    Футбольные стадионы в Воронеже подготовят к ЧМ-2018 в конце ноября

    19:26  15 Ноября 2017
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    Футбольные стадионы в Воронеже подготовят к ЧМ-2018 в конце ноября

    Воронеж, 15 ноября. Ремонт стадионов «Чайка» и «Локомотив» в Воронеже планируют завершить до конца ноября.

    Реконструкция двух стадионов, которые станут тренировочными площадками команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, должна завершится 30 ноября. Об этом сообщил управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин на совещании в областном правительстве. Кроме этого, он подчеркнул, что объекты полностью соответствуют требования FIFA к условиям проживания команд и тренировочным полям.

    Как сообщает местная пресса, на реконструкцию стадиона «Чайка» было направлено 175 миллионов рублей, ремонт «Локомотива» обошелся в 140 миллионов рублей. В соответствии с проектом, на стадионе «Чайка» будет оборудована система автоматического полива естественного покрытия поля. Также появятся трибуны на 500 мест и беговые дорожки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #чм-2018
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