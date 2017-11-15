Футбольные стадионы в Воронеже подготовят к ЧМ-2018 в конце ноября

Воронеж, 15 ноября. Ремонт стадионов «Чайка» и «Локомотив» в Воронеже планируют завершить до конца ноября.

Реконструкция двух стадионов, которые станут тренировочными площадками команд-участниц Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, должна завершится 30 ноября. Об этом сообщил управления физической культуры и спорта области Владимир Кадурин на совещании в областном правительстве. Кроме этого, он подчеркнул, что объекты полностью соответствуют требования FIFA к условиям проживания команд и тренировочным полям.

Как сообщает местная пресса, на реконструкцию стадиона «Чайка» было направлено 175 миллионов рублей, ремонт «Локомотива» обошелся в 140 миллионов рублей. В соответствии с проектом, на стадионе «Чайка» будет оборудована система автоматического полива естественного покрытия поля. Также появятся трибуны на 500 мест и беговые дорожки.