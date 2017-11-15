Приют для бездомных животных построят в Воронеже

Воронеж, 15 ноября. Строительство приюта для бездомных домашних животных планируют начать в будущем году.

Руководитель воронежского городского управления экологии Наталья Ветер на круглом столе рассказала о строительстве приюта для животных. Она подчеркнула, что в настоящее время сформирована территория на улице Балашовская для возведения здания. Строительство планируют начать в 2018 году.

Кроме этого, в рамках круглого стола были озвучены цифры, свидетельствующие о настоящем количестве бездомных животных на территории города. На сегодняшний день около 3,5 тысяч безнадзорных животных находятся на улицах города, и только 248 из них поймали.