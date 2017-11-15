Заведующий отделением воронежской больницы ответит перед судом за смерть пациентки

Воронеж, 15 ноября. Сотрудник больницы в Воронежской области ответит перед судом за смерть выписанной пациентки, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба СК России, в ноябре 2014 года жительница Борисоглебска перенесла операцию по удалению опухоли прямой кишки и желудка. В январе 2017 года женщина пожаловалась врачу на плохое самочувствие, ее положили в больницу. Заведующий отделением не провел необходимых диагностических процедур и выписал из медицинского учреждения. Женщина скончалась 11 февраля от развившегося септического шока на фоне воспалительных процессов в брюшной полости.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении заведующего одним из отделений Борисоглебской районной больницы по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». На данный момент материалы дела переданы в суд. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.