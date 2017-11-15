Площадь охотоугодий в Воронежском крае увеличится в пять раз

Воронеж, 15 ноября. Площадь общедоступных угодий в Воронежской области увеличится в пять раз. Об этом заявил руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

Глава региона Алексей Гордеев провел рабочую встречу с руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным, который сообщил о возрастании площади охотоугодий на 1 миллион гектаров. Это в пять раз больше, чем она составляла до начала ноября 2017 года. Алексей Карякин отметил:

«Это позволит снять напряженность при выдаче по минимальной стоимости разрешений на добычу охотничьих ресурсов. По прогнозам, их количество возрастет с 1250 до 8100 штук».

Алексей Гордеев поручил усилить надзорные мероприятия и обеспечить соблюдение охраны животных.