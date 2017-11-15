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Украина
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Общество
Площадь охотоугодий в Воронежском крае увеличится в пять раз
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    Площадь охотоугодий в Воронежском крае увеличится в пять раз

    15:02  15 Ноября 2017
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    Площадь охотоугодий в Воронежском крае увеличится в пять раз

    Воронеж, 15 ноября. Площадь общедоступных угодий в Воронежской области увеличится в пять раз. Об этом заявил руководитель департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин.

    Глава региона Алексей Гордеев провел рабочую встречу с  руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным, который сообщил о возрастании площади охотоугодий на 1 миллион гектаров. Это в пять раз больше, чем она составляла до начала ноября 2017 года. Алексей Карякин отметил:

    «Это позволит снять напряженность при выдаче по минимальной стоимости разрешений на добычу охотничьих ресурсов. По прогнозам, их количество возрастет с 1250 до 8100 штук».

    Алексей Гордеев поручил усилить надзорные мероприятия и обеспечить соблюдение охраны животных.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #охота
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