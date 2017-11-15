Жителей Воронежа приглашают на открытие нового сквера

Воронеж, 15 ноября. Новый сквер «Радуга» в микрорайоне Березовая Роща в Воронеже планируют открыть в конце недели.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, новый сквер «Радуга» откроют в микрорайоне Березовая Роща в ближайшую субботу, 18 ноября. Начало торжественного мероприятия запланировано на 12:00 часов дня.

Жителей города на открытии ждет концерт, подготовленный творческими коллективами Дома детства и юношества. Кроме этого, запланированы конкурсы с розыгрышем призов и подарков.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло вчера в Воронеже, под колесами транспортного средства скончалась пенсионерка.