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Жителей Воронежа приглашают на открытие нового сквера
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    Жителей Воронежа приглашают на открытие нового сквера

    12:06  15 Ноября 2017
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    Жителей Воронежа приглашают на открытие нового сквера

    Воронеж, 15 ноября. Новый сквер «Радуга» в микрорайоне Березовая Роща в Воронеже планируют открыть в конце недели.

    Как сообщает пресс-служба мэрии города, новый сквер «Радуга» откроют в микрорайоне Березовая Роща в ближайшую субботу, 18 ноября. Начало торжественного мероприятия запланировано на 12:00 часов дня.

    Жителей города на открытии ждет концерт, подготовленный творческими коллективами Дома детства и юношества. Кроме этого, запланированы конкурсы с розыгрышем призов и подарков.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло вчера в Воронеже, под колесами транспортного средства скончалась пенсионерка.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #парк #радуга
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