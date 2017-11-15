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ПАЗ насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Воронеже
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    ПАЗ насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Воронеже

    11:55  15 Ноября 2017
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    ПАЗ насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Воронеже

    Воронеж, 15 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло вчера в Воронеже, под колесами транспортного средства скончалась пенсионерка.

    Смертельное происшествие случилось во вторник, 14 ноября, около 19:20 часов вечера на улице Богдана Хмельницкого. Пассажирский автобус, за рулем которого находился 59-летний мужчина, двигался со стороны улицы Остужева в направлении Панфилова. В этот момент пожилая женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на пенсионерку.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшую, но женщина получила смертельные травмы, врачам спасти ее не удалось. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность погибшей пожилой женщины, определяют причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #воронеж
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