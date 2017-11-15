ПАЗ насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Воронеже

Воронеж, 15 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло вчера в Воронеже, под колесами транспортного средства скончалась пенсионерка.

Смертельное происшествие случилось во вторник, 14 ноября, около 19:20 часов вечера на улице Богдана Хмельницкого. Пассажирский автобус, за рулем которого находился 59-летний мужчина, двигался со стороны улицы Остужева в направлении Панфилова. В этот момент пожилая женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел среагировать и допустил наезд на пенсионерку.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшую, но женщина получила смертельные травмы, врачам спасти ее не удалось. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность погибшей пожилой женщины, определяют причины и обстоятельства смертельного ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.