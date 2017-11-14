Воронежская область возьмет кредит на 5,3 млрд рублей

Воронеж, 14 ноября. Воронежская область возьмет кредит на сумму почти 5,3 млрд рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета и погасить долги региона. Итоги аукциона появились на сайте госзакупок в понедельник, 13 ноября.

Кредитором стал Сбербанк, который получит 1,34 млрд рублей за данную сделку. Кредит выдается под 8,5% и рассчитан на три года, сообщает «РИА Воронеж». Банк предоставит: два кредита по одному млрд рублей, один на два млрд рублей и четвертый на сумму 1,28 млрд рублей.

Напомним, что департамент финансов Воронежской области объявил четыре тендера 23 октября этого года. Отмечается, что заявку на участие в конкурсе подала еще одна организация, однако ее название не сообщается. Таким образом, Сбербанк стал победителем данных тендеров.