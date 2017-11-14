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Водитель насмерть сбил пешехода около села Бабяково Воронежской области
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    Водитель насмерть сбил пешехода около села Бабяково Воронежской области

    14:24  14 Ноября 2017
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    Водитель насмерть сбил пешехода около села Бабяково Воронежской области

    Воронеж, 14 ноября. Водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода около села Бабяково Воронежской области. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло на 18-м километре автотрассы Воронеж — Тамбов около восьми часов вечера в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 — 53-летний житель Верхнехавского района — не справился с управлением и допустил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

    В Воронежской области было зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий за сутки, в областном центре — 111, в районах области — 36 и восемь на федеральных дорогах. Отмечается, что в десяти авариях десять человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #авария #пешеход #воронежская область
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