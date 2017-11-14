Выставка фотографий дикой природы открылась в Воронеже

Воронеж, 14 ноября. Открытие выставки избранных фотографий Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» состоялось в Воронеже в понедельник, 13 ноября.

На выставке представлено 60 фотографий дикой природы. Посетители выставки смогут увидеть фотографии диких животных и птиц, а также заповедников Приморья, Урала, Удмуртии, Астраханской области и Краснодарского края, и озера Байкал.

«Рассказываешь, что в России живет минимум два вида пеликанов и огромное количество видов диких кошек <…> о существовании которых они даже никогда не слышали. На мой взгляд, это самое важное, для чего мы должны сохранять природу и находить в ней что-то новое, все время говорить об этом и показывать это», — приводит «РИА Воронеж» слова генерального директора «Фотоэкспедиции в дикую природу» и организатора фестиваля Дмитрия Мосейкина.

Жители и гости города смогут увидеть фотографии в выставочном зале Союза художников. Выставка пройдет до 25 ноября, вход свободный.