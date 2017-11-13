Воронеж, 13 ноября. Дополнительные полосы появятся на трассе Курск — Воронеж. Участок трассы Р-298 Курск — Воронеж с 177-го по 180-й км планируют сдать к 30 ноября.

Дополнительные полосы на автодороге позволят повысить уровень безопасности проезда и увеличить пропускную способность автомобилей, особенно в зимнее время. Об этом сообщает пресс-служба «Черноземуправтодор».

Как стало известно, будут произведены замена верхнего слоя покрытия, ремонт пересечений и примыканий. Отмечается, что в ходе ремонта будут сделаны укрепление обочин и устройство водоотвода. Трассу планируют модернизировать не только для автолюбителей, но и для пешеходов: ремонт остановок общественного транспорта, создание пешеходных переходов и обустройство дороги, в том числе и установка знаков.