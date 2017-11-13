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Политика
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Общество
Дополнительные полосы появятся на трассе Курск — Воронеж
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    Дополнительные полосы появятся на трассе Курск — Воронеж

    21:20  13 Ноября 2017
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    Дополнительные полосы появятся на трассе Курск — Воронеж

    Воронеж, 13 ноября. Дополнительные полосы появятся на трассе Курск — Воронеж. Участок трассы Р-298 Курск — Воронеж с 177-го по 180-й км планируют сдать к 30 ноября.

    Дополнительные полосы на автодороге позволят повысить уровень безопасности проезда и увеличить пропускную способность автомобилей, особенно в зимнее время. Об этом сообщает пресс-служба «Черноземуправтодор».

    Как стало известно, будут произведены замена верхнего слоя покрытия, ремонт пересечений и примыканий. Отмечается, что в ходе ремонта будут сделаны укрепление обочин и устройство водоотвода. Трассу планируют модернизировать не только для автолюбителей, но и для пешеходов: ремонт остановок общественного транспорта, создание пешеходных переходов и обустройство дороги, в том числе и установка знаков.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #ремонт #дорога #воронежская область
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