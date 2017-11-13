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Жительница Воронежа вышла замуж за гражданина Таджикистана ради бесплатного ремонта
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    Жительница Воронежа вышла замуж за гражданина Таджикистана ради бесплатного ремонта

    15:08  13 Ноября 2017
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    Жительница Воронежа вышла замуж за гражданина Таджикистана ради бесплатного ремонта

    Воронеж, 13 ноября. Жительница Воронежа вышла замуж за гражданина республики Таджикистан в 2015 году. Молодожены договорились между собой, что невесте будет сделан бесплатный ремонт в квартире, если она заключит брак с гражданином Таджикистана для того, чтобы он получил разрешение на временное проживание в России.

    Соответствующее разрешение было предоставлено мужчине УФМС в 2016 году. Однако, было выявлено, что супруги вместе никогда не жили и не строили планы создать семью, кроме этого они не вели совместное хозяйство, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

    По результатам проверки соблюдения требований миграционного законодательства прокуратура направила в суд иск о признании данного брака недействительным. На данный момент суд рассматривает иск.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #брак
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