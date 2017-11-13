Воронеж, 13 ноября. Воронеж вошёл в топ-10 городов, в которых чаще всего дают взятки, регион занимает седьмую позицию в рейтинге.

Рейтинг был составлен на основе числа преступлений, которые были зарегистрированы с января по сентябрь этого года. В Воронежской области 41 преступление было зафиксировано, как и в Ростовской области. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Лидерами стали: Москва, Смоленская и Московская области. Количество преступлений в Москве — 132, Смоленской области — 102, а в Московской области меньше ста — 97. Далее четвертое место занимает Волгоградская область — 74, на одно меньше у Краснодарского края. В Санкт-Петербурге зафиксировано 50 преступлений, Брянская область и Карелия замыкают топ-10 городов, в этих регионах было зарегистрировано 39 преступлений.