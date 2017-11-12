ВАЗ влетел в отбойник на трассе Воронеж — Нововоронеж, есть жертвы

Воронеж, 12 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на трассе в Воронежской области, водитель легковушки скончался на месте.

Автомобильная авария произошла в субботу, 11 ноября, около семи часов утра в Каширском районе. Легковой автомобиль отечественной марки ВАЗ, двигавшийся в направлении областного центра, на первом километре трассы врезался в ограждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области. Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте до прибытия сотрудников скорой помощи.

В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка разбираются, почему 47-летний мужчина не справился с управлением автомобилем, проводят проверку и устанавливают обстоятельства смертельной аварии.