Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Воронежской области и скрылся

Воронеж, 12 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне на трассе в Воронежской области.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу в ГУ МВД по региону, происшествие произошло в ночь с субботы на воскресенье 12 ноября на 636 километре автомобильной трассы М-4 «Дон». Неизвестный автомобилист сбил 28-летнего жителя Ростовской области и скрылся с места ДТП.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка устанавливают личность водителя, после задержания будет проведена доследственная проверка, полицейские разбирутся в обстоятельствах и причинах смертельного происшествия.