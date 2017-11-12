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Происшествия
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Происшествия
Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Воронежской области и скрылся
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    Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Воронежской области и скрылся

    12:40  12 Ноября 2017  /обновлено: 12:41  12 Ноября 2017
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    Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода в Воронежской области и скрылся

    Воронеж, 12 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне на трассе в Воронежской области.

    Как сообщает местная пресса со ссылкой на пресс-службу в ГУ МВД по региону, происшествие произошло в ночь с субботы на воскресенье 12 ноября на 636 километре автомобильной трассы М-4 «Дон». Неизвестный автомобилист сбил 28-летнего жителя Ростовской области и скрылся с места ДТП.

    Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка устанавливают личность водителя, после задержания будет проведена доследственная проверка, полицейские разбирутся в обстоятельствах и причинах смертельного происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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