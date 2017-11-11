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Молодой воронежец пропал без вести по дороге с работы домой
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    Молодой воронежец пропал без вести по дороге с работы домой

    19:23  11 Ноября 2017  /обновлено: 19:24  11 Ноября 2017
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    Молодой воронежец пропал без вести по дороге с работы домой

    Воронеж, 11 ноября. Молодой житель Воронежа пропал без вести, полиция продолжает поиски.

    Молодой человек последний раз выходил на связь с родственниками 5 ноября, уже неделю информации о его местонахождении нет. Известно, что 20-летний юноша мог находиться в Юго-западном районе города на улице Пешестрелецкой, где располагается местная база.

    Молодой человек в день пропажи был одет в куртку коричневого цвета и светлые джинсы. Сотрудники органов правопорядка просят всех, кто владеет информацией о настоящем местонахождении пропавшего юноши, обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру 02.

    Ранее сообщалось о строительстве новых школ и детских садов в Воронеже, городские власти выделят более 13 млрд рублей на строительство социальный объектов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #поиски
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