Молодой воронежец пропал без вести по дороге с работы домой

Воронеж, 11 ноября. Молодой житель Воронежа пропал без вести, полиция продолжает поиски.

Молодой человек последний раз выходил на связь с родственниками 5 ноября, уже неделю информации о его местонахождении нет. Известно, что 20-летний юноша мог находиться в Юго-западном районе города на улице Пешестрелецкой, где располагается местная база.

Молодой человек в день пропажи был одет в куртку коричневого цвета и светлые джинсы. Сотрудники органов правопорядка просят всех, кто владеет информацией о настоящем местонахождении пропавшего юноши, обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по номеру 02.

Ранее сообщалось о строительстве новых школ и детских садов в Воронеже, городские власти выделят более 13 млрд рублей на строительство социальный объектов.