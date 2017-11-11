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Три педагога из Воронежской области ответят перед судом из-за смерти ребенка
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    Три педагога из Воронежской области ответят перед судом из-за смерти ребенка

    18:37  11 Ноября 2017  /обновлено: 18:55  11 Ноября 2017
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    Три педагога из Воронежской области ответят перед судом за смерть ребенка

    Воронеж, 11 ноября. Трем педагогам из Воронежской области, по вине которых утонул школьник, грозит до пяти лет лишения свободы.

    Как сообщает пресс-служба в главном Следственном управлении Следственного комитета РФ, в отношении трех педагогов Борисоглебской средней школы №10 возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть».

    По версии следствия, в период с 6 апреля по 19 июня 2015 года директор школы, ее заместитель и начальник передвижного палаточного лагеря не позаботились об обеспечении организации средствами спасения на воде. Кроме этого, на купание и плавание детей у лагеря не было разрешения. 19 июня текущего года четырнадцатилетний мальчик утонул в реке Ворона, протекавшей рядом со школой в Борисоглебске. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Если суд признает подозреваемых виновными, то им грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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