Три педагога из Воронежской области ответят перед судом из-за смерти ребенка

Воронеж, 11 ноября. Трем педагогам из Воронежской области, по вине которых утонул школьник, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба в главном Следственном управлении Следственного комитета РФ, в отношении трех педагогов Борисоглебской средней школы №10 возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть».

По версии следствия, в период с 6 апреля по 19 июня 2015 года директор школы, ее заместитель и начальник передвижного палаточного лагеря не позаботились об обеспечении организации средствами спасения на воде. Кроме этого, на купание и плавание детей у лагеря не было разрешения. 19 июня текущего года четырнадцатилетний мальчик утонул в реке Ворона, протекавшей рядом со школой в Борисоглебске. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства по существу. Если суд признает подозреваемых виновными, то им грозит до пяти лет лишения свободы.