Неизвестный на грузовике насмерть сбил женщину в Воронежской области и скрылся

Воронеж, 11 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Воронежской области: мужчина обнаружил на обочине трассы тело местной жительницы.

По предварительным данным известно, что 43-летняя женщина попала под колеса автомобиля под управлением водителя, личность которого на данный момент не установлена. Автомобилист скрылся с места происшествия, житель села Колодеевка Эртильского района обнаружил труп 43-летней женщины и обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в настоящий момент сотрудники охраны правопорядка устанавливают личность водителя, сбившего женщину, проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.