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Новости Сирии
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Общество
Власти Воронежа выделят 13 млрд рублей на строительство 14 детсадов и 10 школ
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    Власти Воронежа выделят 13 млрд рублей на строительство 14 детсадов и 10 школ

    10:28  11 Ноября 2017  /обновлено: 10:29  11 Ноября 2017
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    Власти Воронежа выделят 13 млрд рублей на строительство 14 детсадов и 10 школ

    Воронеж, 11 ноября. Власти Воронежа выделят более 13 млрд рублей на строительство социальный объектов.

    По информации мэрии города, публичные слушания программы комплексного развития социальной инфраструктуры пройдут 11 декабря. В соответствии с программой, планируется, что к 2020 году в городе построят 14 новых детских садов и 10 школ. Кроме этого, в планы входит реконструкция детского сада №174 и строительство четырех пристроек к существующим школам. Также будут возведены 48 спортивных объектов, а именно, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки. Это позволит обеспечить доступность школьного и дошкольного образования для детей и подростков.

    Объем финансирования составляет около 13,125 млрд рублей. Планируется, что оно будет осуществляться из федеральной казны, а также из областного и городского бюджетов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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