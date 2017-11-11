Власти Воронежа выделят 13 млрд рублей на строительство 14 детсадов и 10 школ

Воронеж, 11 ноября. Власти Воронежа выделят более 13 млрд рублей на строительство социальный объектов.

По информации мэрии города, публичные слушания программы комплексного развития социальной инфраструктуры пройдут 11 декабря. В соответствии с программой, планируется, что к 2020 году в городе построят 14 новых детских садов и 10 школ. Кроме этого, в планы входит реконструкция детского сада №174 и строительство четырех пристроек к существующим школам. Также будут возведены 48 спортивных объектов, а именно, физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки. Это позволит обеспечить доступность школьного и дошкольного образования для детей и подростков.

Объем финансирования составляет около 13,125 млрд рублей. Планируется, что оно будет осуществляться из федеральной казны, а также из областного и городского бюджетов.