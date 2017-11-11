Пенсионерка скончалась под колесами иномарки под Воронежем

Воронеж, 11 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось вчера в Воронежской области.

Как сообщает местная пресса со ссылкой на представителей регионального Управления МВД РФ, автомобильное происшествие произошло в пятницу, 10 ноября, в вечернее время суток около шести часов в Новой Усмани. Автомобиль марки Mazda 3, за рулем которого находилась 43-летняя жительница Воронежа, на 524 километре трассы «Дон» сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм, несовместимых с жизнью, 71-летняя женщина скончалась на месте до приезда работников скорой помощи. В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка выясняют обстоятельства и причины смертельного ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.