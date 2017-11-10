Воронежский дом Маршака подешевел на 40 млн рублей

Воронеж, 10 ноября. Дом Маршака, который расположен в центре Воронежа, подешевел на 40 млн рублей. На данный момент стоимость дома составляет 210 млн рублей.

Реконструированное здание начала XX века было выставлено на продажу в марте этого года. Первоначально стоимость объекта составляла 250 млн рублей, с весны стоимость снизилась на 16%.

Дом Маршака — трехэтажное здание — расположен улице Карла Маркса. Общая площадь объекта — 2165 квадратных метров. Мансарда занимает площадь 310 квадратных метров, подвал — 330 квадратных метров и пристройка — 520 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте недвижимости «Infoline».

Дом предлагается использовать как офисное здание, СПА-отель, жилой элитный дом и другие.