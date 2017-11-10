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Украина
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Общество
Воронежский дом Маршака подешевел на 40 млн рублей
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    Воронежский дом Маршака подешевел на 40 млн рублей

    15:06  10 Ноября 2017
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    Воронежский дом Маршака подешевел на 40 млн рублей

    Воронеж, 10 ноября. Дом Маршака, который расположен в центре Воронежа, подешевел на 40 млн рублей. На данный момент стоимость дома составляет 210 млн рублей.

    Реконструированное здание начала XX века было выставлено на продажу в марте этого года. Первоначально стоимость объекта составляла 250 млн рублей, с весны стоимость снизилась на 16%.

    Дом Маршака — трехэтажное здание — расположен улице Карла Маркса. Общая площадь объекта — 2165 квадратных метров. Мансарда занимает площадь 310 квадратных метров, подвал — 330 квадратных метров и пристройка — 520 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте недвижимости «Infoline».

    Дом предлагается использовать как офисное здание, СПА-отель, жилой элитный дом и другие.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #дом маршака
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