Мужчина и его четырехлетняя внучка пропали в Воронеже

Воронеж, 10 ноября. При загадочных обстоятельствах пропали 50-летний мужчина и его четырехлетняя внучка в Воронеже.

Мужчина вместе с внучкой ушли из дома, который расположен на улице Хользунова, утром в четверг, 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

Мужчина на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, короткая стрижка и седые волосы. Он был одет в черную куртку и шапку, спортивные штаны черного цвета и черные кроссовки.

Девочка на вид 4-5 лет, рост 105 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч. Она была одета в красную куртку, розовую вязанную шапку, светло-синие джинсы, и на ней были розовые дутые сапоги.

Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину и четырехлетнюю девочку.