Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Задорнову могут установить мемориальную доску в Москве
Происшествия
Мужчина и его четырехлетняя внучка пропали в Воронеже
Следующая Новость
Срочная новость
Минобороны РФ подтвердило гибель военных при подрыве снаряда в Забайкалье
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мужчина и его четырехлетняя внучка пропали в Воронеже

    14:26  10 Ноября 2017
    34

    Мужчина и его четырехлетняя внучка пропали в Воронеже

    Воронеж, 10 ноября. При загадочных обстоятельствах пропали 50-летний мужчина и его четырехлетняя внучка в Воронеже.

    Мужчина вместе с внучкой ушли из дома, который расположен на улице Хользунова, утром в четверг, 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Воронежской области.

    Мужчина на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, короткая стрижка и седые волосы. Он был одет в черную куртку и шапку, спортивные штаны черного цвета и черные кроссовки.

    Девочка на вид 4-5 лет, рост 105 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч. Она была одета в красную куртку, розовую вязанную шапку, светло-синие джинсы, и на ней были розовые дутые сапоги.

    Сотрудники правоохранительных органов ищут мужчину и четырехлетнюю девочку.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #поиск #воронежская область
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        6244
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        31341
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1768
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        3263