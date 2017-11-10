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Дожди накроют Воронеж на выходных
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    Дожди накроют Воронеж на выходных

    11:30  10 Ноября 2017
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    Дожди накроют Воронеж на выходных

    Воронеж, 10 ноября. Синоптики обещают, что дожди придут в Воронеж в выходные 11 и 12 ноября.

    По информации Гидрометцентра России, в Воронежской области дожди останутся в регионе до среды, 15 ноября. В выходные — 11 и 12 ноября — ждать солнечную погоду не придется, хотя будет тепло. Температура воздуха днем в выходные будет от шести до семи градусов тепла, ночью же будет от +1 — +3. Однако, жителей региона ожидают дожди и облачность.

    Первая половина следующей недели также будет радовать теплом, однако дожди накроют регион. Воздух прогреется в первые три дня следующей недели до семи градусов тепла. Ночью ожидается от +3 до +5. Дождь и облачность также будут сопровождать жителей Воронежской области.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #воронеж
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