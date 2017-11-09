Воронежские улицы перекроют из-за съемок фильма

Воронеж, 9 ноября. Две улицы перекроют из-за съемок фильма в Воронеже.

Движение транспорта будет закрыто на участке улицы Чернышевского , а именно от улицы Володарского до улицы Декабристов. Кроме этого нельзя будет проехать по одной полосе улицы Карла Маркса, а именно на участке от дома №43 до дома №45. По информации местных СМИ, движение будет ограничено на данных участках с 21.00 9 ноября до 03.00 10 ноября.

Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что проходят съемки художественного фильма для детей. Кинолента «Потерянные в воспоминаниях» повествует о волшебнике, который с помощью детей запускает волшебный механизм, чтобы вернуть воспоминания о своей жене. Съемки фильма проходят в Воронеже и области, стартовали они в июле этого года.