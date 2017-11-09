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Воронежские улицы перекроют из-за съемок фильма
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    Воронежские улицы перекроют из-за съемок фильма

    19:33  9 Ноября 2017
    188

    Воронежские улицы перекроют из-за съемок фильма

    Воронеж, 9 ноября. Две улицы перекроют из-за съемок фильма в Воронеже.

    Движение транспорта будет закрыто на участке улицы Чернышевского , а именно от улицы Володарского до улицы Декабристов. Кроме этого нельзя будет проехать по одной полосе улицы Карла Маркса, а именно  на участке от дома №43 до дома №45. По информации местных СМИ, движение будет ограничено на данных участках с 21.00 9 ноября до 03.00 10 ноября.

    Отмечается, что такое решение было принято из-за того, что проходят съемки художественного фильма для детей. Кинолента «Потерянные в воспоминаниях» повествует о волшебнике, который с помощью детей запускает волшебный механизм, чтобы вернуть воспоминания о своей жене. Съемки фильма проходят в Воронеже и области, стартовали они в июле этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #дороги #фильм
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