Жительницы Воронежа назвали самые важные мужские качества

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Воронеж, 9 ноября. Жительницы Воронежа назвали главные мужские качества. Специалисты социально-развлекательной сети «Фотострана» провели опрос, в котором приняло участие 1500 женщин — жительниц Воронежа.

Женщины считают, что ум является самым важным мужским качеством, за этот вариант проголосовало около 56% респондентов. Как сообщает «Блокнот Воронеж», вторую позицию занимает сила, 27,9% женщин отдали предпочтение этому качеству. И лишь 12% жительниц Воронежа считают, что красота является главным качеством в мужчинах.

Напомним, что жители Воронежа участвовали в опросе, где нужно было указать, что им поднимает настроение. Около 40% воронежцев ответили, что музыка способна поднять им настроение. Лишь 2% воронежцев считают, что интернет помогает улучшить их настроение.