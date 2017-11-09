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Жительницы Воронежа назвали самые важные мужские качества
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    Жительницы Воронежа назвали самые важные мужские качества

    14:13  9 Ноября 2017
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    Жительницы Воронежа назвали самые важные мужские качества

    Воронеж, 9 ноября. Жительницы Воронежа назвали главные мужские качества. Специалисты социально-развлекательной сети «Фотострана» провели опрос, в котором приняло участие 1500 женщин — жительниц Воронежа.

    Женщины считают, что ум является самым важным мужским качеством, за этот вариант проголосовало около 56% респондентов. Как сообщает «Блокнот Воронеж», вторую позицию занимает сила, 27,9% женщин отдали предпочтение этому качеству. И лишь 12% жительниц Воронежа считают, что красота является главным качеством в мужчинах.

    Напомним, что жители Воронежа участвовали в опросе, где нужно было указать, что им поднимает настроение. Около 40% воронежцев ответили, что музыка способна поднять им настроение. Лишь 2% воронежцев считают, что интернет помогает улучшить их настроение.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #опрос
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