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Общество
Стоимость минимального набора продуктов стала меньше на 370 рублей в Воронежской области
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    Стоимость минимального набора продуктов стала меньше на 370 рублей в Воронежской области

    13:35  9 Ноября 2017  /обновлено: 13:36  09 Ноября 2017
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    Стоимость минимального набора продуктов стала меньше на 370 рублей в Воронежской области

    Воронеж, 9 ноября. Стоимость минимального набора продуктов для жителей Воронежской области стала на 370 рублей меньше по сравнению с сентябрьским показателем. В октябре стоимость минимального набора продуктов составила 3303 рубля.

    Отмечается, что цены на продовольственные товары выросли на 0,3%, однако с начала года снизились на 0,4%. Увеличилась стоимость томатов, однако это связывают с окончанием дачного сезона: теперь осуществляется продажа привозных овощей. Кроме этого на 1,8 — 13,9% подорожали пшено, мясные консервы, бананы, апельсины и другие продукты. Однако стоит отметить, что зефир, сахар, гречневая крупа стали дешевле на 5,5% — 13,7%.

    Как сообщает пресс-служба территориального органа Федеральной службы государственной статистки по Воронежской области, индекс потребительских цен по Воронежской области составил 100,1% в октябре этого года, в начале 2017 года он был 101%.

    Автор: Дарья Смолина
    #продукты #воронежская область
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