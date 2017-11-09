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«Почта России» ищет клиента, выигравшего в лотерею 506 млн рублей
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    «Почта России» ищет клиента, выигравшего в лотерею 506 млн рублей

    9:27  9 Ноября 2017
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    «Почта России» ищет клиента, выигравшего в лотерею 506 млн рублей

    Москва, 9 ноября. Сотрудники «Почты России» разыскивают клиента, который в период с 23 октября по 3 ноября приобрел выигрышный лотерейный билет в отделении связи, расположенном в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

    «Для получения крупнейшего в истории российских государственных лотерей выигрыша счастливчику необходимо обратиться в ТД «Столото», — цитирует агентство РИА Новости представителя пресс-службы.

    Напомним, что 5 ноября компания-оператор «Столото» сообщила, что житель Воронежской области сорвал самый большой джек-пот за всю историю нашей страны — 506 млн рублей.

    До этого рекорд выигрыша принадлежал жителю Сочи, который выиграл в лотерею 364 млн рублей.

    Автор: Дима Оленин
    #воронеж #выигрыш #лотерея #джек-пот
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