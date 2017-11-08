Воронежец погиб при пожаре в многоквартирном доме

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Воронеж, 8 ноября. Многоквартирный дом в центре Воронежа горел сегодня утром, погиб мужчина.

Как сообщают в региональном управлении МЧС, пожар произошел в среду, 8 ноября, утром в доме, расположенном на улице Плехановской. Сотрудники пожарно-спасательного отряда получили сообщение о возгорание около 6:31 утра, им удалось быстро ликвидировать пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, после ликвидации пожара в квартире был обнаружен труп 36-летнего мужчины. Позже выяснилось, что им оказался хозяин квартиры. В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара.

Напомним, отечественный автомобиль наехал на мужчину, который переходил проезжую часть слева направо, по ходу движения автомобиля. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП.