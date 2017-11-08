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Общество
Выставка-продажа товаров из Японии открылась в Воронеже
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    Выставка-продажа товаров из Японии открылась в Воронеже

    19:49  8 Ноября 2017
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    Выставка-продажа товаров из Японии открылась в Воронеже

    Воронеж, 8 ноября. Выставка-продажа товаров из Японии открылась в главном почтовом отделении Воронежа в рамках пилотного проекта по реализации японских товаров.

    В течение недели, с 8 по 15 ноября, горожане смогут посетить отделение «Почты России» и приобрести  бытовую химию, канцелярию, косметику, продукты питания, сувениры и посуду от японского производителя.

    Открытие проекта состоялось сегодня, 8 ноября, на нем присутствовали руководитель департамента связи и массовых коммуникаций области Илья Сахаров и представитель министерства внутренних дел и связи Японии Томохиро Сагара.

    Напомним, отечественный автомобиль наехал на мужчину, который переходил проезжую часть слева направо, по ходу движения автомобиля. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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