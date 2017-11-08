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Автомобилист насмерть сбил пешехода в Воронежской области
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    Автомобилист насмерть сбил пешехода в Воронежской области

    12:12  8 Ноября 2017  /обновлено: 12:13  08 Ноября 2017
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    Автомобилист насмерть сбил пешехода в Воронежской области

    Воронеж, 8 ноября. ДТП случилось в Воронежской области, пешеход скончался под колесами отечественного автомобиля.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, трагический инцидент произошел накануне около половины восьмого вечера в Новоусманском районе в селе Орлово у одного из домов, расположенных на улице Ленина. Отечественный автомобиль под управлением 63-летнего местного жителя наехал на 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть слева направо, по ходу движения автомобиля.

    Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте ДТП до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельной аварии. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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