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Общество
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Происшествия
Трое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Воронежем
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    Трое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Воронежем

    9:35  8 Ноября 2017
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    Трое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Воронежем

    Воронеж, 8 ноября. Жизни троих детей и двоих взрослых унес крупный пожар в Воронежской области. 
    О трагедии сообщил источник в экстренных службах региона. Возгорание возникло в частном жилом доме. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

    Погибли пять человек, в том числе трое детей, уточнил собеседник РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Ранее портал «Ура.ру» сообщал о трагедии в поселке Юго-Камский в Пермском крае, где во время страшного пожара заживо сгорела семья с двумья детьми.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дети #пожар #воронеж #смерть
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