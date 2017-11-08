Трое детей и двое взрослых сгорели в частном доме под Воронежем

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Воронеж, 8 ноября. Жизни троих детей и двоих взрослых унес крупный пожар в Воронежской области.

О трагедии сообщил источник в экстренных службах региона. Возгорание возникло в частном жилом доме. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Погибли пять человек, в том числе трое детей, уточнил собеседник РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее портал «Ура.ру» сообщал о трагедии в поселке Юго-Камский в Пермском крае, где во время страшного пожара заживо сгорела семья с двумья детьми.

