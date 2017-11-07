Суд запретил строительство многоэтажки в центре Воронежа

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Воронеж, 7 ноября. Суд признал незаконным строительство многоэтажного здания в центре Воронежа.

Прокуратура провела проверку после обращения горожан законности строительства дома на улице Платонова. Установлено, что в проекте отсутствовали площадки для детей и отдыха взрослых, кроме этого, было увеличено количество этажей и завышена плотность застройки, следовательно, разрешение на строительство выдано незаконно.

Известно, что сам процесс строительства не был запущен, а земельный участок и проектная документация были выставлены на продажу за 120 миллионов рублей. В настоящий момент суд отменил разрешение на строительство.

Напомним, житель Воронежской области ответит перед судом за покушение на убийство коллеги.