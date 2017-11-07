Суд Воронежской области лишил родительских прав мать, поившую водкой восьмилетнюю дочь

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Воронеж, 7 ноября. Жительницу Воронежской области, которая регулярно давала своей восьмилетней дочери пить водку, приговорили к уголовной ответственности и лишили родительских прав.

По данным следствия, в прошлом году 27-летняя женщина заставляла восьмилетнюю дочь пить водку. Подобные инциденты регулярно повторялись во время застолья. В отношении женщины возбудили уголовное дело, его передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Павловский районный суд ограничился условным сроком лишения свободы на два года и шесть месяцев. Кроме этого, женщину лишили родительских прав.

Напомним, авиакомпания «РусЛайн» с 7 ноября ввела дополнительные рейсы Воронеж — Москва, что увеличит частоту полетов в столицу страны до трех раз в день.