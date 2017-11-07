Дополнительные рейсы в Москву появились в расписании воронежского аэропорта

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Воронеж, 7 ноября. Дополнительные рейсы из Воронежа в Москву появились в расписании аэропорта города.

Авиакомпания «РусЛайн» с 7 ноября ввела дополнительные рейсы Воронеж — Москва, что увеличит частоту полетов в столицу страны до трех раз в день. Перевозку пассажиров будут осуществлять лайнеры Bombardier CRJ-100/200, в которых установлены 50 кресельных мест.

Рейсы запланированы с понедельника по пятницу, лайнеры будут летать и в воскресенье. Вылет в соответствии с расписанием будет осуществляться в 14:05 часов дня, 16:05 и в 21:40 вечера. Время полета составит около часа. Кроме этого, вылеты еще двух самолетов запланированы в 10:30 и 13:00 с понедельника по четверг. Также в расписании появился субботний рейс, пассажирские самолеты будут вылетать в 06:45 часов утра.