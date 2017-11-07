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Полиция продолжает поиски пропавшего без вести жителя Воронежа
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    Полиция продолжает поиски пропавшего без вести жителя Воронежа

    15:48  7 Ноября 2017  /обновлено: 15:49  07 Ноября 2017
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    Полиция продолжает поиски пропавшего без вести жителя Воронежа

    Воронеж, 7 ноября. Житель Воронежа неделю назад ушел из дома и не вернулся, полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшего мужчины.

    Мужчина около семи утра 1 ноября ушел из дома, расположенного по адресу улица Молодежная, и до сих пор информации о его местонахождении нет. Сотрудники охраны правопорядка, волонтеры поисково-спасательного отряда «Воронежец» и родственники продолжают поиски 48-летнего Владимира Маслова. У мужчины худощавое телосложение, рост его составляет 178 сантиметров, на левой руке расположен глубокий порез у большого пальца. На нем были черные брюки и куртка камуфляжной расцветки.

    Напомним, несколько районов в Воронежской области объявлены очагами инфекции и находятся на карантине по бешенству.

    Автор: Ксения Пудовкина
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