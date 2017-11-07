Власти Воронежской области ввели карантин по бешенству в трех районах

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Воронеж, 7 ноября. Несколько районов в Воронежской области объявлены очагами инфекции и находятся на карантине по бешенству.

Как сообщают в пресс-службе областного правительства, в Железнодорожном районе на территории пансионата «Репное» специалисты обнаружили у животных инфекцию, поэтому власти ввели карантин на участке вокруг пансионата, который окружен улицами Гринько, Черенкова, Безоблачная, Жигулина и переулком Самоцветный. Карантин объявили также в Таловском и Калачеевском районах.

Губернатор подписал указ о запрете проведения выставок животных, торговле ими, ввозу и вывозу животных. Пресс-служба областного правительства информирует, что карантин продлится до 9 января 2018 года.