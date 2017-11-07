Мужчина изрезал ножом коллегу в Воронежской области

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Воронеж, 7 ноября. Житель Воронежской области ответит перед судом за покушение на убийство коллеги.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области, инцидент произошел 25 мая текущего года в цехе, расположенном на улице Степана Разина, в Ольховатке. Мужчина подошел к коллеге, по его мнению, нелицеприятно высказывавшейся о нем, и нанес ей не меньше одиннадцати ударов ножом в область живота и рук. Очевидцам удалось спасти пострадавшую, они вызвали сотрудников скорой помощи и полиции. Мужчину задержали, а женщину доставили в медицинское учреждение.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления, в настоящее время уголовное дело передо в суд для дальнейшего рассмотрения. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.