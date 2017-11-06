Международный турнир медиков стартует в Воронеже

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Воронеж, 6 ноября. Международный студенческий турнир медиков начнется в Воронежском государственном медицинском университете 9 ноября.

Турнир проходит в два этапа: заочный и очный. На заочном этапе команды должны были прислать два решения из семи предложенных задач. Данный этап конкурса проходил с 25 августа по 29 сентября. По результатам этапа лучшие команды приглашаются на очный тур. Очный этап пройдет с 9 по 13 ноября этого года в Воронеже, сообщается на официальном сайте турнира. Студентам предстоит решить задачи, которые связаны с актуальными научными проблемами прикладной и теоретической медицины.

В турнире примут участие студенты из Рязани, Луганска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Симферополя, Челябинска, Иваново, Благовещенска, Ижевска, Оренбурга, Москвы, Тулы, Бишкека, Петрозаводска, Уфы, Саратова, Саранска.